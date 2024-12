Das Dezember-HEFT ist da!

In dieser Ausgabe wird es zusehends weihnachtlicher. Der wunderschöne Weihnachtsmarkt im Schloss- und Auenpark öffnet vom 6. bis 8. Dezember seine Pforten, zahlreiche Chorkonzerte laden zum Zuhören und Mitsingen ein und das WDR 2 Weihnachtswunder sendet direkt vom Paderborner Domplatz. Aber natürlich geht es nicht nur besinnlich zu: Christoph Maria Herbst & Moritz Netenjakob lesen am 10. Dezember ihre Lieblings-Satiren in der Paderhalle, in der am 27.12. auch die Konferenz der Tiere zu sehen sein wird. Und mit „Riefenstahl“ zeigt das Pollux den neuen Film des preisgekrönten Dokumentarfilmers Andres Veiel, der neue Perspektiven auf die Filmemacherin Leni Riefenstahl bietet. Schnappt euch also das neue HEFT und genießt einen spannenden Kultur-Advent.