Liebe Leser:innen,

im Juli ist unser Büro nicht in voller Stärke besetzt. Wir bitten daher um Verständnis, dass in diesem Zeitraum nicht alle Anfragen sofort bearbeitet werden können.

Das September-HEFT erscheint dann am 29.8.2025. Redaktions- & Anzeigenschluss ist der 18.8.2025.

Wir wünschen allen einen schönen, entspannten und gesunden Sommer.

Euer HEFT-Team