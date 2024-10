Das Kulturprisma 2024/25 ist da

Die Konzert- und Theatersaison des Kulturamts 2024/2025 hat bereits begonnen, ist aber noch lang. Bis zum Juni 2025 liegen noch 39 Veranstaltungen vor den Gästen und dem Veranstaltungsteam. Alle Veranstaltungen stehen im Kulturprisma 2024/25. Das Taschenbuch ist im Paderborner Ticket-Center am Königsplatz 10, in allen Museen und an vielen anderen Stellen kostenlos erhältlich. Unter www.paderborn.de/kulturprisma liegt es auch zum Download bereit.

Es ist wieder alles dabei: Kammerkonzerte, Musik-Theater, Gemischtes Doppel, Sinfoniekonzerte, Schüler-Tribüne. Für die Schüler-Tribüne gibt es sogar noch Abos!

Ein wichtiger Hinweis geht an alle Studierenden der Uni Paderborn: Mit dem AStA-Kulturticket erhalten sie an der Abendkasse freien Eintritt in alle Veranstaltungen des Kulturamts.

Informationen dazu gibt es unter www.paderborn.de/asta-kulturticket.

(Foto: Jaemin Han; am 9.4.2025 beim 7. Sinfoniekonzert in der Paderhalle zu erleben)