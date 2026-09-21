Im Rahmen der Woche der Demenz 2026 lädt das Theater Paderborn gemeinsam mit der AG Netzwerk Demenz am 25.9. ab 18 Uhr zu einem besonderen Abend in den Theatertreff.

Unter dem Titel „Demenz – Wenn Erinnerungen leiser werden“ erwartet das Publikum ein vielseitiges Programm aus Musik, Lesungen, Fachvortrag und persönlichen Einblicken. Der Abend lädt dazu ein, sich der Frage zu nähern, was es bedeutet, wenn Erinnerungen verblassen, vertraute Abläufe unsicher werden und Kommunikation neue Wege finden muss.

Eine besondere musikalische Note verleiht dem Abend Ferdi Cebi, Pflegekraft, Influencer und Rapper, mit eindrucksvollen Beiträgen, die berühren und zum Nachdenken anregen. Das Ensemble des Theaters Paderborn bringt in szenischen Lesungen literarische Stimmen zum Thema Demenz auf die Bühne – inspiriert von bekannten Werken und zeitgenössischen Texten, die die Lebensrealität von Betroffenen und Angehörigeneindrucksvoll sichtbar machen.

Ein zentraler Programmpunkt ist der Fachvortrag von Schwester Johanna Harke (Franziskanerin und Oberärztin in der Geriatrischen Abteilung des St. Josef Krankenhauses Salzkotten) unter dem Titel „Demenz – Die Welt steht Kopf“, der sich insbesondere mit den Herausforderungen von pflegenden Angehörigen und gelingender Kommunikation beschäftigt.

Ausgehend von einem Interview mit Betroffenen und Berichten aus dem alltäglichen Leben von Pflegenden, klingt der Abend dann mit offenen Gesprächen an geöffneter Bar aus, um Raum für Fragen und Austausch zu bieten.

Eintritt frei (Zählkarten erhalten Sie an der Theaterkasse)

https://theater-paderborn.de