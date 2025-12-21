Eine magische Elfenmission

Eigentlich stand Weihnachten nichts mehr im Weg. Doch dann bleibt der Weihnachtsmann mit seinem Schlitten in einem Schneesturm stecken. Nun soll der neue Oberelf das ganze Weihnachtsfest alleine stemmen – und im Chaos geht auch noch das goldene Buch verloren. Soll Weihnachten etwa ausfallen? Keine Chance! Mit euch als Aushilfselfen will der Oberelf Weihnachten retten. Findet gemeinsam mit ihm das goldene Buch, entdeckt die Magie des Nordpols und bereitet alles für die Rückkehr des Weihnachtsmannes vor!

Die Show am 26.12. in der Paderhalle beginnt um 16 Uhr.

www.linusfaber.de/elfenmission

Tickets gibt es hier