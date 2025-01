Ferienprogramm 2025 der Stadt Paderborn

Alle Kinder und Jugendliche dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Ferienprogramm freuen, in dem es unter anderem Angebote aus den Bereichen Sport und Kreativität gibt, verspricht die Stadt.

Das Jugendamt bietet wieder verschiedene Fahrten an. Es geht beispielsweise für eine Tagesfahrt nach Köln, in die Zoom-Erlebniswelt nach Gelsenkirchen sowie in den Erlebnis-Zoo nach Hannover oder in den Potts-Park. Zudem wird erneut der beliebte Selbstbehauptungskurs für Mädchen angeboten. Alle, die sich kreativ austoben möchte, sind beim Kurs „Mit Graffiti das Universum in seiner Einzigartigkeit darstellen“ genau richtig. Außerdem haben Kinder und Jugendliche beim Kurs „Textildesign – aus alt mach neu“ die Möglichkeit, alte Kleidungsstücke zu reparieren oder die Lieblingskleidungsstücke zu pimpen.

Paderborn ist die ideale Stadt für alle Sportfans, die ihre Ferien aktiv gestalten möchten. Ob klassisch oder trendig, in Paderborn findet jeder die passende Sportart. Von Leichtathletik über Tennis bis hin zum Klettern oder Bogenschießen ist alles dabei. Das abwechslungsreiche Ferienangebot in Kooperation mit den Paderborner Sportvereinen sorgt für eine aktive Ferienzeit. Hier können die Teilnehmenden ihre Lieblingssportart vertiefen oder neue Sportarten ausprobieren.

Die stets aktualisierten Angebote des Ferienprogramms können unter www.paderborn.de/ferien eingesehen und ab Montag, 10. Februar, gebucht werden. Bei den Angeboten vom Paderborner Sportservice gilt es zu beachten, dass die Anmeldungen direkt über die jeweiligen Veranstalter erfolgen. Die Ferien-Hotline bietet unter Tel. 05251/8812818 zudem die Möglichkeit, sich über die einzelnen Ferienfreizeiten zu informieren.

Foto: Sophie Hombergs vom Paderborner Sportservice (links) und Nina Krüler aus dem Kinder- und Jugendbüro präsentieren das neue Ferienprogramm 2025.