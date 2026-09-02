Internationales Spielfest

Wer Lust hat, auf der Pader Kanu zu fahren, Zielsicherheit im Bogenschießen beweisen, oder mit den Paderborner Baskets Wufspiele machen möchte, ist beim Internationalen Spielfest genau richtig. Jede:r soll sich frei fühlen, diese Mitmachangebote auszuprobieren und neue Erfahrungen zu sammeln. Auf dem großen Spielplatz für Kinder und Jugendliche steht nicht nur Spiel und Sport im Mittelpunkt, auch ein reichhaltiges Bühnenprogramm mit Tanz, Theater und Musik aus verschiedenen Nationen ist von großer Bedeutung. Den unterschiedlichen Traditionen der vielen Länder sind keine Grenzen gesetzt.

Die Organisation liegt wieder bei dem bewährten Team vom Spiel & Sport e.V. Unterstützt wird der Verein vom Sportamt der Stadt und dem Jugendamt des Kreises Paderborn.

Das Spielfest am 6.9. beginnt um 11 Uhr.