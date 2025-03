Jugend forscht

41 Projekte mit 74 Teilnehmern sind am 6.3. am Start. Sie präsentieren ihre Forschungsergebnisse ab 14 Uhr der Öffentlichkeit in einer Ausstellung. Dort stehen die Jungforscherinnen und Jungforscher für Fragen zur Verfügung und präsentieren, mit was sie sich in den letzten Monaten intensiv befasst haben. Darunter sind Projekte aus allen Gebieten der Naturwissenschaften, Mathematik und Technik.

Um 16 Uhr folgt die Preisverleihung. Hier wird auch bekanntgegeben, welche Teilnehmer sich für die nächste Stufe, die Landeswettbewerbe, qualifiziert haben.

Der Eintritt zur Ausstellung und zur Preisverleihung ist frei, eine Anmeldung nicht notwendig.

Mehr auf www.hnf.de