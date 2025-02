Närrische Paderstadt

Los geht es mit der Gala-Prunksitzung am 21.2. um 19.30 Uhr. Tanzgruppen wie das Kükenballett, die Teeniegarde, das Männerballett „Die Taktlosen“ und die Showtanzgruppe „Diwo“ sorgen für spektakuläre Auftritte. Für musikalische und humorvolle Unterhaltung sorgen Ron White mit seiner Disco-Show, „De halve Hähne“ mit kölschen Karnevalshits und die Comedy-Show von Hildegard Brömmelstrote. Ein besonderes Highlight ist die Verleihung des „Orden ohne einen Namen für einen guten Namen“ an Landrat Christoph Rüther. Im Anschluss an das Programm wird die Bühne zur Tanzfläche!

Am 22.2. startet um 19.30 Uhr die Neue Närrische Partynacht. DJ Daniel, Ballermannstar Nancy Frank und Showtalent Ron White bringen mit heißen Beats und mitreißender Musik die Stimmung auf den Höhepunkt. Zudem gibt es eine Prämierung der besten Kostüme, sowohl für Gruppen als auch Einzelteilnehmer.

Zum Abschluss steigt am 23.2. dann die Närrische Kinderparty. Los geht es um 14.14 Uhr. Neben Auftritten der Tanzgruppen sorgen Frank und seine Freunde für ein buntes Kinderprogramm voller Spaß und Unterhaltung. Für den kleinen Hunger zwischendurch gibt es Waffeln und Zuckerwatte. Unterstützt wird die Kinderparty von den Stadtwerken Paderborn.

Karten: www.heimatbuehne-paderborn.de