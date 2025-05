Offene Ateliers 2025

In diesem Jahr öffnen die Künstlerateliers zum 23. Mal ihre Türen für interessierte Besucher:innen und heißen sie herzlich willkommen: Samstag, 31. Mai, 15 bis 19 Uhr und Sonntag, 1. Juni, 11 bis 18 Uhr.

Mehr als 50 Künstlerinnen und Künstler aus Paderborn und Umgebung beteiligen sich 2025 und laden zu einem Besuch in ihre Ateliers ein. Die Artbox, gefüllt mit Kunstpostkarten der jeweiligen Künstlerinnen und Künstler, beinhaltet zusätzlich viele Informationen für interessierte Besucher:innen. Erhältlich ist sie u.a. bei den Städtischen Museen, dem Kunstverein Paderborn und dem Verkehrsverein.

Es werden zwei Atelier-/Stadttouren zu Fuß mit der Kunsthistorikerin Heike Sondermann-Salzig am 31. Mai und am 1. Juni angeboten. Los geht es jeweils um 15 Uhr im Kunstverein Paderborn am Kamp.

Außerdem gibt es am 1. Juni zwei Radtouren: für E-Bikes und für nicht motorisierte Fahrräder. Beide starten um 11 Uhr am Kunstverein. Besucht werden verschiedene Ateliers mit einer Verweildauer von jeweils ca. 30 Minuten.

Weitere Informationen: www.oa-pb.de

(Bild: Manfred Claes-Schaefers)