Paderborner Museumsnacht 2026

Am 29. August öffnen die Museen und Galerien in Paderborn ab 18 Uhr ihre Türen und bieten ein vielfältiges Programm für Groß und Klein. Wie immer gibt es viele tolle Programmpunkte zum Erleben, Anschauen und Mitmachen. Im Stadtmuseum lädt die Ausstellung „Alles ist so flauschig. Raum für neugierige Augen und Hände“ zum Entdecken und Erfühlen von unterschiedlichen Materialien ein und im Untergeschoss illuminieren die RaumZeitPiraten einen alten Kellerraum und verwandeln ihn in eine besondere Erlebniswelt. Im Museumsquartier in Schloß Neuhaus warten nicht nur viele Kreativaktionen auf die Besuchenden, sondern auch interessante Ausstellungen und viel Musik. Im Residenzmuseum laden die Artistokraten zur Audienz. In der Städtischen Galerie in der Reithalle stellt die Künstlerin Joséphine Sagna in einem Artist Talk ihre aktuelle Ausstellung „I came to slay“ vor und danach verwandelt das DJ-Kollektiv KNUS die Reithalle in einen Dancefloor – Tanzen ausdrücklich erwünscht! Im Marstall dreht sich alles um die Natur. Im Obergeschoss wird die partizipative Installation „Das Paderdies“ eröffnet und im Kunstmuseum zeigt die Künstlerin Tanya Poole in ihrer Ausstellung „The Eyes and the Guide“ mit großformatigen Tuschezeichnungen eine poetische Verbindung von Mensch und Natur. „Stadt, Mensch, Fluss. Die Pader für Europa“ lädt wieder zur Fledermausführung „Vampire über der Pader“ ein. Weiterhin gibt es mehrere Mitmach-Aktionen in Zusammenarbeit mit Studierenden der Universität Paderborn und dem Freundeskreis der Städtischen Galerien e. V. Begleitet wird der Abend von verschiedenen musikalischen Acts und für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Im Heinz Nixdorf-Museumsforum dreht sich alles um die Zeit. In der Sonderausstellung „Der Uhr auf der Spur“ geht es auf eine Abenteuerreise durch die Welt der Zeit. Und auch in der Dauerausstellung kann man spannende Dinge über 5.000 Jahre Computergeschichte erfahren. Im Zeichen von Innovation, Technik und Neugier erwartet die Besuchenden ein Abend voller Mitmach-Aktionen, spannender Experimente und kreativer Erlebnisse für die ganze Familie.

In der Stadt lädt das Diözesanmuseum schon um 16 Uhr zur Eröffnung der Ausstellung „PROPHEZEIUNGEN – Wer deutet die Zeichen der Zeit?“ im Rahmen der Reihe CONNECT ein. Neben Führungen verschlägt die Vertikaltuchakrobatin Luzi Pötting mit ihrer Performance den Zuschauenden den Atem und die Band Jazza Nova lädt zum Grooven ein. Ein besonderes Highlight kann man der Restauratorin Gisela Tilly bei der Arbeit über die Schultern schauen. Im LWL-Museum in der Kaiserpfalz reisen wir in die Vergangenheit und entdecken, wie die Römer an Pader und Lippe gelebt haben. Führungen und Mitmachaktionen lassen dies lebendig werden.

Das Kulturamt der Stadt Paderborn freut sich, dass sich auch viele Akteur:innen aus der freien Szene und andere Kulturinstitutionen mit einem abwechslungsreichen Programm an der Museumsnacht beteiligen. Im Kunstverein, im Mühlenmuseum, der Theologischen Fakultät und dem Raum für Kunst, der Galerie Märzhase und – ganz neu dabei – das Studio EINZ, sowie vielen anderen Orten, können Sie viele spannende Dinge erleben.

Auch das Kreismuseum Wewelsburg ist wieder bei der Museumsnacht dabei und bietet neben einer Nordturmbesteigung zum Sonnenuntergang auch ein Open Piano an, bei dem alle eingeladen sind, selbst musikalisch aktiv zu werden.

Das vollständige Programm und die Anmeldungen für bestimmte Programmpunkte sind unter www.paderborn.de/museumsnacht zu finden.