Vom 20. November bis zum 23. Dezember verwandelt sich die Paderborner Innenstadt wieder in eine stimmungsvolle Weihnachtswelt. Rund 80 Stände laden mit kulinarischen Leckereien, Kunsthandwerk, weihnachtlicher Dekoration und Geschenkideen zum Bummeln ein. Zu den Highlights zählen die neue Winter-Plaza mit großem Gastronomiezelt, die Eisbahn auf dem Jühenplatz, die rund 20 Meter hohe Weihnachtspyramide sowie das historische Riesenrad und Pferdekarussell.

Darüber hinaus stimmen weihnachtliche Musik- und Chorkonzerte im Rathaus auf das Fest ein. Das traditionelle Weihnachtssingen mit den Domturmbläsern findet am 18. Dezember ab 17 Uhr statt. Festliche Beleuchtung, der Rathaus-Adventskalender und die lebendige Krippe an der Mrktkirche runden das weihnachtliche Erlebnis ab.

Der Weihnachtsmarkt ist täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Freitags und samstags können Besucher:innen bis 22 Uhr über den Markt schlendern. Verkaufsstände mit Kunsthandwerk und Weihnachtsartikeln sowie Fahrgeschäfte können bereits um 20 Uhr schließen. (Foto: Besim Mazhiqi)

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