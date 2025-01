Mit Quantencomputern lassen sich Probleme lösen, die sich mit unseren digitalen Computern kaum oder gar nicht bewältigen lassen. Damit steht eine neue Technologie bereit, die einen Bruch mit der bisherigen bedeutet und völlig neue Möglichkeiten offenbart. Der neue Ausstellungsbereich „Quantencomputer – Superrechner der nächsten Generation“ gibt erste Einblicke in die Technologie dieser Supercomputer. Im Zentrum der Ausstellung, die am 11. Januar um 18 Uhr eröffnet wird, steht das größte Quantenbit der Welt. Besucher können hier ausprobieren, was Quanten von klassischen Bits unterscheidet. Ein besonderes Highlight der Eröffnungsfeier ist die musikalische Uraufführung, die die Quanten in die menschliche Sphäre holt. Mit dem eigens komponierten Musikstück des Komponisten und Tonmeisters Max-Lukas Hundelshausen lädt das HNF zu einer Reise in die faszinierende Welt der kleinsten Teilchen ein. Hundelshausen hat es geschafft, die komplexen Zusammenhänge der Quantenphysik in Klänge zu übersetzen und so einen ganz neuen Zugang zu diesem oft als abstrakt empfundenen Gebiet zu schaffen. Im Rahmen des Veranstaltungsprogramms hält Dr. Sabrina Patsch den unterhaltsamen Vortrag „Eierlegende Wollmilchqubits. Was Quantencomputer können – und was nicht“. Die Vortragende ist Quantenphysikerin und schreibt für das c’t-Magazin über die kleinen und großen Phänomene der Wissenschaft. Die Veranstaltung markiert zugleich den Auftakt zum Jubiläumsjahr „Nixdorf100“. Heinz Nixdorf brach 1952 mit seinem Labor für Impulstechnik in die neue Welt der elektronischen Datenverarbeitung auf, so wie wir heute möglicherweise vor dem neuen Zeitalter des Quantencomputings stehen. Mit der Eröffnung des neuen Ausstellungsbereichs knüpft das HNF an diese Tradition an und blickt zugleich in die Zukunft der Informationstechnologie. Wer am Samstag keine Zeit hat oder sich den neuen Ausstellungsbereich noch einmal in Ruhe ansehen möchte, hat am Tag nach der Eröffnung, am Sonntag, 12. Januar dazu Gelegenheit. An diesem Tag ist erstmals der neue Bereich für die Öffentlichkeit zugänglich. Aus diesem Anlass ist der Eintritt ins gesamte Museum frei. Der Eintritt zur Eröffnung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist jedoch erforderlich unter hnf.de/eroeffnung-quantenausstellung.