Zum Abschluss des Jubiläumsjahres Nixdorf100 präsentiert sich das Heinz Nixdorf MuseumsForum in außergewöhnlicher und ungewohnter Form. Am 13. Dezember um 18 Uhr beginnt auf dem beleuchteten Vorplatz des Museums eine einzigartige Licht- und Musikzeitreise durch 5.000 Jahre Informationsgeschichte: Saturday Light Fever.

Eine Fassadenprojektion und eine Lasershow führen von außen über verschiedene Stationen in der Ausstellung bis ins 3. OG des Museums.

Für die musikalische Gestaltung sorgen Mitglieder der Städtischen Musikschule. 100 Musikerinnen und Musiker werden den Abschluss der Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag von Heinz Nixdorf bestreiten.

Sie spielen im gesamten Museum an insgesamt 16 Stationen. Dabei interpretieren sie die Orte der Ausstellung oder lassen sich musikalisch durch die Inhalte oder die Form der Exponate und Themen inspirieren. So erklingt im Skriptorium geistliche Musik des Mittelalters. Im Schreibmaschinen-Bereich ist „The Typewriter“ von Leroy Anderson zu hören, bekannt aus einem Film mit Jerry Lewis. An den Homecomputern jaulen die E-Gitarren. Eine Klanginstallation mit elektronischen Klängen untermalt die Darstellung des Quantencomputing. Feierliche und festliche Musik wird im Ausstellungsbereich zur Nixdorf Computer AG ertönen, eine Hommage an den Jubilar, Heinz Nixdorf.

Ab 22 Uhr steigt die Level3-Night-Party mit Herrn Korte und Miss Bee: Es erwarten die Besucher zwei DJs, eine Lounge, Tanz, Drinks und Snacks bis 2 Uhr.

Der Eintritt ist an diesem besonderen Abend in das gesamte HNF frei, eine Anmeldung nicht notwendig.

Mehr auf www.hnf.de