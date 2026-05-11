Am langen Wochenende von Vatertag am Donnerstag bis zum folgenden Sonntag macht das Schloß Neuhäuser Bierfest aus dem prachtvollen Barockgarten auch einen der größten und schönsten Biergärten der Stadt. Die Lindenallee direkt neben dem Neuhäuser Schloss kann es dann locker mit der längsten Theke der Welt aufnehmen, denn mehr als 30 Bierstände schenken das flüssige Gold in unterschiedlichsten Sorten aus. Dort zwischen Rosengarten und Schlossgräfte lässt sich herrlich beisammen sein, probieren und genießen. Wer das kühle Blonde am liebsten ganz klassisch trinkt, kommt natürlich voll auf seine Kosten. Experimentierfreudige Kehlen allerdings können sich mit über 100 angebotenen Sorten fast einmal um die ganze Welt probieren, neue Braukreationen kosten und mit Szenebieren aktuellen Trends nachschmecken. Mit deftigen Grillspezialitäten, vegetarischen und veganen Leckereien, Brezeln und anderen nahrhaften Grundlagen darf der Besuch dann gerne auch ein bisschen länger ausfallen. Am Vatertag wird das große Fest mit einem zünftigen Fassanstich durch den Bürgermeister der Stadt Paderborn eröffnet.

Öffnungszeiten:

Donnerstag, 14.05.2026, ab 11:00 Uhr

Freitag, 15.05.2026, ab 17:00 Uhr

Samstag, 16.05.2026, ab 15:00 Uhr

Sonntag, 17.05.2026, ab 11:00 Uhr

www.schlosspark-paderborn.de