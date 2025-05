Spannende Innovationen aus Deutschland

Deutschland gilt als Land der Dichter und Denker – und als Heimat bedeutender Ingenieurskunst. Doch dieser Ruf scheint in der öffentlichen Wahrnehmung zunehmend zu verblassen.

Cedric Engels, bekannt als YouTuber und Wissenschaftskommunikator Doktor Whatson, zeigt in seinem Vortrag, dass dem nicht so ist. Engels gibt Einblicke in die Welt moderner Technologien und stellt auf unterhaltsame und verständliche Weise vor, wo Deutschland heute noch vorne mitmischt. Jede Woche veröffentlicht Engels auf seinem erfolgreichen YouTube-Kanal eine Dokumentation zu aktuellen Themen der Naturwissenschaften – von Künstlicher Intelligenz über die Energiewende bis hin zu E-Mobilität und innovativen Stromspeichern.

Der Vortrag am 8.5. beginnt um 19 Uhr.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, eine Anmeldung zum Vortrag ist auf www.hnf.de/jagd-innovationen erforderlich.