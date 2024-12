Weihnachtsferien in NRW: PaderSprinter bietet SchöneFerienTicket für Kinder und Jugendliche an

Noch nicht am Nikolausabend, aber dann ab dem 6.12.2024 kann man Kindern und Jugendlichen günstige und unkomplizierte Mobilität in die Schuhe schieben. An diesem Datum beginnt nämlich der Vorverkauf für das SchöneFerienTicket NRW mit Gültigkeit in den kommenden NRW-Weihnachtsferien. Der PaderSprinter bietet es in seinem Kundencenter an der Westernmauer 18, in den Verkaufsstellen, an seinen Fahrscheinautomaten im Stadtgebiet oder aber direkt beim Fahrpersonal an.

Das SchöneFerienTicket NRW richtet sich an Kinder und Jugendliche von 6 bis einschließlich 20 Jahren. Jüngere Fahrgäste fahren in Begleitung eines Erwachsenen beim PaderSprinter ohnehin ganzjährig kostenlos. Das aktuelle SchöneFerienTicket NRW kostet 34,90 Euro und gilt während der Weihnachtsferien inklusive des Startwochenendes und damit vom 21.12.2024 bis zum 06.01.2025. Zum Pauschalpreis kann man es für beliebig viele Fahrten in ganz Nordrhein-Westfalen für alle Busse, Straßen-, Stadt- und U-Bahnen sowie in der 2. Klasse in Nahverkehrszügen nutzen. Auch der Fahrplan macht schulfrei: In den Weihnachtsferien entfallen die Fahrten, die im Fahrplanheft des PaderSprinter mit dem Zusatz ”verkehrt nur an Schultagen” gekennzeichnet sind.

Weitere Informationen sind erhältlich über www.padersprinter.de und im Kundencenter an der Westernmauer 18 in Paderborn (05251 6997222).