Wie viele Romane hast du schon geschrieben, ChatGPT?

Am 16. Januar geht es in der Zentralbibliothek um das Thema KI und ihren Einfluss auf die Literatur und das Kreative Schreiben. Der Allroundkünstler August Klar wird die Veranstaltung mit kreativem Input für die Besuchenden einleiten: Sechs kurze Texte werden live performt und vorgelesen. Das Publikum wird eingeladen zu entscheiden, welche Texte von der KI generiert wurden und welche von August Klar stammen – welcher Text kommt besser an? Mensch oder Maschine? Was passiert, wenn KI Romane schreibt und Lyrik halluziniert? Der Zugang zu großen Sprachmodellen, wie ChatGPT, scheint hyperproduktives Schreiben für alle zu versprechen. Während sich KI-generierte Trash-Literatur auf Online-Plattformen vermehrt, fluchen professionelle Schriftsteller:innen über die generische Qualität von KI-Texten. Gleichzeitig wird immer wieder auf das Potenzial von KI im Schreiprozess hingewiesen. Welches Potenzial steckt in der Kollaboration mit großen Sprachmodellen? Und brauchen wir mehr oder weniger Technologie in der Literaturproduktion? August Klar ist seit 2017 als freischaffender Musiker, Kabarettist, Poetry Slammer und Workshop-Leiter in ganz Deutschland tätig. Jenifer Becker (Foto: Franziska Gilli) ist eine in Berlin lebende Autorin, Literatur- und Kulturwissenschaftlerin. Sie schreibt über Ambivalenzen des Digitalen, Gegenwartsphänomene und Popkultur.

Beginn: 18 Uhr