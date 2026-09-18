ZukunftsGarten 2026

Am Sonntag, den 20. September, verwandelt sich der wunderschöne Schloss- und Auenpark von 11 bis 18 Uhr wieder in einen lebendigen Marktplatz für die grüne Zukunft unserer Heimat. Der ZukunftsGarten bringt leidenschaftliche Erzeuger, handwerkliche Manufakturen und nachhaltige Initiativen zusammen. Entdecken Sie die Vielfalt lokaler Produkte, kosten Sie ehrliche Spezialitäten direkt aus der Region und erleben Sie ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit spannenden Podcasts, Gesprächen und Impulsen für einen nachhaltigen Alltag. Kommen Sie vorbei, genießen Sie die einmalige Atmosphäre im Grünen und lassen Sie sich für eine klimaschonende Zukunft begeistern!

Der Eintritt ist für alle Gäste kostenfrei.

www.schlosspark-paderborn.de