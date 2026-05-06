Vom 10. Mai 2026 bis zum 30. Mai 2027 präsentiert das Heinz Nixdorf MuseumsForum die Sonderausstellung „Der Uhr auf der Spur“. Die interaktive Mitmach-Ausstellung richtet sich an Kinder von drei bis zwölf Jahren und lädt dazu ein, die Zeit wahrzunehmen, sich Zeit zu nehmen und Zeit zu verstehen.

Im kleinen Städtchen „Jederzeit“ entdecken Kinder von drei bis sieben Jahren die Welt der Zeit. Spielerisch lernen sie unterschiedliche Zeitkonzepte kennen und treffen auf spannende Figuren, die ihren eigenen Rhythmus in ihrem beruflichen Alltag bestreiten. So geht es um den Bäcker, der mit der Morgensonne aufsteht oder um den Feuerwehrmann, bei dem jede Sekunde zählt. An 14 interaktiven Stationen entdecken die Kinder unterschiedliche Zeitkonzepte und erfahren, dass jeder Beruf seinen eigenen Takt hat. Mal braucht es Geduld, manchmal ist rasches Handeln gefragt. Gelegentlich vergeht die Zeit wie im Flug und manchmal scheint sie stillzustehen. Gemeinsam entwickeln die Kinder ein Gefühl für Rhythmus, Dauer und Veränderung.

Kinder ab acht Jahren gehen bei einer umfassenden Expedition auf Entdeckungsreise durch verschiedene Zeitthemen. Ausgestattet mit einem Uhrenarmband begeben sie sich zu spannenden Orten und treffen auf Fachleute, die ihre ganz eigenen Zeitdimensionen präsentieren. Dabei tauchen sie in die faszinierenden Welten der Physik, Mathematik, Geschichte sowie Biologie, reisen ins Weltall, in den Urwald, ins Labor, in die Stadt und in die Uhrenwerkstatt. Auf ihren Entdeckungsreisen stoßen sie auf Persönlichkeiten wie Albert Einstein oder eine hundert Jahre alte Laborantin und erfahren, dass Zeit viele Gesichter und Geschichten haben kann. Am Ende erhalten sie eine U(h)rkunde, die mit nach Hause genommen werden kann.

Die Kinder können ihre Reise in der Ausstellung frei gestalten und ihre persönlichen Eindrücke sammeln. Die Ausstellung wird durch ein museumspädagogisches Begleitprogramm ergänzt.

Die Eröffnungsfeier findet am Sonntag, 10. Mai um 11 Uhr statt. Moderator Johannes Büchs (Sendung mit der Maus) gibt mit kleinen Experimenten und Beispielfragen einen kindgerechten Ausblick auf die Sonderausstellung. Eine vorherige Anmeldung für die Eröffnungsfeier ist unter www.hnf.de/eroeffnung-uhr erforderlich.

Ab 10 Uhr ist die Ausstellung für die Öffentlichkeit zugänglich.

„Der Uhr auf der Spur“ ist eine Ausstellung der Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim und des Grazer Kindermuseums FRida & freD, gefördert von der Klaus Tschira Stiftung.

Mehr unter www.hnf.de/uhr-spur