Die Stadt mit anderen Augen sehen

Orte, die für manche Schutz bedeuten, können für andere Unsicherheit auslösen. Durch unterschiedliche Perspektiven und Bildkompositionen macht die Ausstellung sichtbar, wie Erfahrungen und Gefühle unsere Wahrnehmung prägen – und lädt dazu ein, Räume neu zu entdecken.

Die Fotoausstellung ist konzipiert von der Servicestelle Antidiskriminierungsarbeit im Caritasverband Paderborn e. V. und dem Verein Cheezze e. V., Manufaktur für zeitgenössische Fotografie.

Die Eröffnung findet am 5.11. um 18 Uhr statt und die Ausstellung ist dann bis zum 31. Januar im Kreuzgang des Stadtmuseums zu sehen.

(Foto: Hagen Franke)

https://www.cheezze.de