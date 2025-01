Ein Gespräch über Bäume … und auch über Blumen

Ein Gespräch über Bäume …

Die Ausstellung in der Städtischen Galerie in der Reithalle versammelt Werke von einem guten Dutzend renommierter Künstlerinnen und Künstler, die sich in ihrer Arbeit alle schon mehrfach mit einem Motiv befasst haben: dem Baum. In den unterschiedlichsten Genres, von der Malerei über Relief und Skulptur zu Holzschnitt und Fotografie, in Lichtkunst und Trickfilm loten sie das Thema in ungeahnter Tiefe und selten gesehener Bandbreite aus. Zugleich wird damit des 2024 verstorbenen Künstlers Ulrich Möckel gedacht, dessen jahrzehntelange Beschäftigung mit dem Thema Baum Anlass, Fundus und Urgrund für diese Ausstellung ist.

… und auch die Blumen

Auf Wunsch und Initiative vieler Künstlerinnen und Künstler entstanden, zeigt diese Ausstellung zum Gedenken an die 2024 verstorbene Kuratorin und Museumsleiterin Dr. Andrea Brockmann eine breit gefächerte Auswahl an künstlerischen Positionen im Kunstmuseum. Freund*innen und Weggefährt*innen, Vertraute und Bekannte haben für die Ausstellung Werke ausgewählt, die sie mit Dr. Andrea Brockmann verbinden, die sie einst ausgestellt hat oder vielleicht noch vorhatte auszustellen – oder die jetzt erst, eigens für diese museale Präsentation, geschaffen wurden. Das Spektrum ist entsprechend groß, aber ein Motiv bricht sich immer wieder Bahn: Die von ihr so geliebten Blumen.

Die Ausstellungen werden am 26.1. um 11 Uhr im Audienzsaal des Residenzmuseums Schloß Neuhaus eröffnet und sind dann bis zum 27. April zu sehen.

(Bild: Seet van Hout: „Blumenzucht 2“, 2009)