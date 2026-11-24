Der Fotograf Andreas Rzadkowsky befasst sich vor allem mit Menschen und ihren inneren Konflikten. Er setzt zeitgenössische Personen in historische Situationen und provoziert so unsere Sehgewohnheiten. Die nahezu perfekte barocke Welt wird aufgebrochen und zu unserer Gegenwart hin geöffnet – oftmals in einer theatralen Geste. Seine Arbeiten zeigen eine Bühne, auf der sich das menschliche Leben in seinen aktuellen Spannungen zeigt. Diese zeitgenössischen Arbeiten werden ergänzt durch barocke Stillleben, Porträts und Landschaften aus der Sammlung der Familie von Fürstenberg – ein Adelsgeschlecht, das die Geschicke des Paderborner Landes in der Barockzeit mit geprägt hat.

Die Ausstellung wir am 27.11. um 18 Uhr im Residenzmuseum eröffnet. (Foto: „Beschau“ von Andreas Rzadkowsky)

https://www.rzadkowsky.com/