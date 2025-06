The Presence of Absence – Wanuri Kahiu, Lukas Marxt und Gaby Peters

Wusstest du, dass unser Körper zu etwa 60% aus Wasser besteht? Ohne Wasser geht gar nichts – und das nicht nur bei uns Menschen, sondern überall in der Natur. Trotzdem gehen wir in unserer modernen Welt oft viel zu verschwenderisch und sorglos mit dieser wertvollen Ressource um. Die Ausstellung setzt sich kritisch mit unserem Umgang mit Wasser und den Folgen von Wassermangel auseinander. Der Künstler Lukas Marxt zeigt in seiner Videoarbeit „Valley Pride“ (2023) den starken Gegensatz zwischen trockener Wüste und saftig bewässerten Feldern in Kalifornien – ein Bild voller Widersprüche. Mit einem Augenzwinkern richtet die Bildhauerin Gaby Peters mit ihrer Installation den Fokus auf unseren Tourismus – und wie dabei Wasser verschwendet und Natur sowie Menschen ausgebeutet werden. Und der Sci-Fi Kurzfilm „Pumzi“ (2009) von Wanuri Kahiu entführt uns in eine dystopische Zukunft, in der Wassermangel den Alltag bestimmt.

(Bild: Gaby Peters, life preservers, Detail, 2022, Ausstellungsansicht Kunstverein Unna 2023, Foto: Hannes Woidich/VG Bild-Kunst, Bonn 2025)

Kunstmuseum im Marstall