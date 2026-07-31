Sommernachtskino 2026

Wenn milde Sommerabende einladen, lange unter freiem Himmel zu verweilen, ist es alljährlich Zeit für das einzigartige Open-Air-Filmvergnügen im Marstall-Innenhof in Schloß Neuhaus. Auf der gigantischen, aufblasbaren Airscreen-Leinwand gibt es ein abwechslungsreiches Filmprogramm mit aktuellen Blockbustern. Zum Sonnenuntergang versorgt das Team vom Pollux die Gäste mit Snacks und Getränken. Einlass ist ab 20 Uhr. Das Programm beginnt bei ausreichender Dunkelheit und besteht in diesem Jahr aus folgenden Filmen:

6.8.: Zusammen Bundesliga (ausverkauft)

7.8.: Extrawurst: Heribert, langjähriger Vorsitzender des Tennisclubs Lengenheide, und sein ehrgeiziger Stellvertreter Matthias lassen über die Anschaffung eines Grills für die nächste Vereinsfeier abstimmen. Da schlägt seine Frau Melanie vor, für Erol, dem einzigen muslimischen Mitglied des Vereins, einen zweiten Grill zu kaufen. Denn gläubige Muslime dürfen ihre Grillwürste bekanntlich nicht auf einen Rost mit Schweinefleisch legen …

8.8.: Der Teufel trägt Prada 2: Fast zwanzig Jahre nach ihren legendären Auftritten als Miranda, Andy, Emily und Nigel kehren Meryl Streep (Foto), Anne Hathaway, Emily Blunt und Stanley Tucci zu den Fashion-Hotspots von New York City und in die eleganten Büros des Runway Magazins zurück.

9.8.: Michael: Der Film erzählt die Geschichte von Michael Jacksons Leben – weit über die Musik hinaus. Er zeichnet seinen Weg nach von der Entdeckung seines Talents als Leadsänger der Jackson Five bis hin zu dem visionären Künstler, dessen kreativer Ehrgeiz ihn unermüdlich antrieb.

10.8.: Minions & Monster: Der Film erzählt die abgefahrene, aberwitzige und natürlich absolut wahre Geschichte von den Minions und wie sie Hollywood erobern, Filmstars werden, alles verlieren, Monster auf die Welt loslassen und sich dann heldenhaft daranmachen, den Planeten vor genau dem Chaos zu retten, das sie selbst angerichtet haben.

11.8.: Sneak Preview: Ein Überraschungsfilm vor dem Bundesstart.

Tickets unter www.pollux-kino.de