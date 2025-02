Tag der Liebe im Pollux

Am 14. Februar kann man im Pollux den Tag der Liebe feiern – mit kleinen Überraschungen, Gewinnspiel und Menü-Specials! Los geht es aber schon am 13.2.: im Rahmen des Studikinotages zeigt das Pollux »Mitten ins Herz«. In der musikalischen Komödie hilft die talentierte Sophie Fisher (Drew Barrymore) dem einstigen Popstar Alex Fletcher (Hugh Grant) auf die Sprünge. Mit Hugh Grant geht es auch am 14. Februar weiter – mit »Notting Hill« läuft ein absoluter Klassiker der romantischen Komödie. William Thacker ist Buchhändler und sein Leben verläuft in ruhigen Bahnen, bis plötzlich die weltberühmte Filmschauspielerin Anna Scott (Julia Roberst) in seinem Buchladen steht. Mit »Wunderschöner« (Foto) kommt die Fortsetzung zum Kino-Hit »Wunderschön« von und mit Karoline Herfurth ins Kino. Im Mittelpunkt stehen dabei fünf Frauen, die ihr Leben und ihren Selbstwert nicht länger danach ausrichten wollen, begehrenswert zu sein. Mit » Bridget Jones – Verrückt nach ihm« steht auch das vierte Liebes-Kinoabenteuer mit Renée Zellweger auf dem Programm. Bridget ist wieder allein: Seit Mark vor vier Jahren verstarb, kümmert sie sich als alleinerziehende Mutter um den 9-jährigen Billy und die 4-jährige Mabel. Die beiden Kinder zieht sie mit tatkräftiger Unterstützung ihrer treuen Freunde auf …

Für alle, die es am Valentinstag nicht ganz so romantisch mögen, zeigt das Pollux den Science-Fiction-Action-Abenteuerfilm »Captain America: Brave New World« sowie »Planet Terror« von Robert Rodriguez und »Death Proof« von Quentin Tarantino im Doppelpack.

