Die WDR Comedy Kitchen kommt am 28.11.2025 um 19 Uhr in die Mensa Academica nach Paderborn und präsentiert schmackhafte Stand Up Comedy im Live Comedy Club. Zu Gast sind dieses Mal: Björn von Morgenstern, Josepha Walter, Anna Bartling (Foto: Daniel Dittus) und Kawus Kalantar. Moderator des Abends ist Falk Pyrczek.

Pyrczek ist seit 2016 als Comedian unterwegs und moderiert inzwischen zwei regelmäßig stattfindende Comedyformate. Jetzt zum ersten Mal auch die WDR Comedy Kitchen.

Unter den Gästen ist Anna Bartling, die dem WDR-Publikum aus der TV-Sendung „Ladies Night“ bekannt sein dürfte. Oder aus zahlreichen anderen Shows wie etwa Mittermeiers Lucky Punch. Im Comedy Club hat sie sich bereits vor längerem einen Namen als Poetry Slammerin gemacht.

Björn von Morgenstern hat es vom Dorf in die ganz große Stadt geschafft – sogar die Lanxess Arena in Köln hat er auf der Bucketlist schon abgehakt. Aber seine Herkunft bleibt in seinem Herzen, wenn er über seine Jugend auf dem Dorf spricht: Einem Leben zwischen Kreisverkehrfest und anderen kreativen Eigen-Veranstaltungen, die man dort erfindet, damit es nicht langweilig wird.

Josepha Walter ist gelernte Schauspielerin und Synchronstimme, seit 2023 aber auch im Bereich Comedy unterwegs. Dank ihrer präzisen Weltbeobachtung und ihrem absoluten Gehör für versehentliche „Nebenbeiwahrheiten“ findet sie selten den, sehr viel häufiger aber die Fehler, und die schlachtet sie genüsslich aus.

Kawus Kalantar ist ein Glücksfall für originelle Stand-Up Comedy in Deutschland. Er denkt Stand-Up als Kunstform, nach dem Motto: Funny First. Unberechenbar, ehrlich, direkt. 2021 wurde er mit dem Deutschen Comedy-Preis als bester Newcomer ausgezeichnet.

Karten sind hier erhältlich: https://wohlsein.ticket.io