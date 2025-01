Reinhard Fromme liest Rittergeschichten von Cornelia Funke

Oswald von Schimmelstein liegt schon wieder einmal schlaflos in seiner Kemenate. Doch dann hört er seltsame Geräusche. Im Burggraben schwimmt doch tatsächlich eine stachelbespickte Seeschlange! Ob er die Burg in seiner Rüstung verteidigen kann erfahren Kinder ab sechs Jahren, wenn Museumspädagoge Reinhard Fromme am Sonntag, 12. Januar um 16 Uhr aus den Rittergeschichten von Cornelia Funke im Turmzimmer der Wewelsburg vorliest.

Die Lesung dauert etwa eine Stunde. Kuscheltiere, Kissen und Decken dürfen mitgebracht werden. Bitte beachten: Kinder müssen von einer erwachsenen Person begleitet sein. Pro Person kostet die Teilnahme 3 Euro. Karten können im Kreismuseum oder ganz bequem online auf der Homepage www.wewelsburg.de käuflich erworben werden.

Weitere Geschichten für Kinder: Am 26. Januar, um 16 Uhr, liest Sarah Manegold für Kinder ab vier Jahren aus „Lieselotte im Regen“ von Alexander Steffensmeier.

(Foto: Kreismuseum Wewelsburg, André Heinermann)