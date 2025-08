35. Detmolder Sommerbühne

Drei Tage lang verwandelt sich das Herz von Detmold in eine vibrierende Konzert-Bühne. Hier trifft handverlesene Livemusik auf urbanes Flair und Fußgängerzone auf Festival-Feeling. Ob energetische afro-brasilianische Musik, Singer-Songwriter-Vibes, tanzbare Electro-Beats, lässiger Jazz oder kraftvolle Brass-Sounds – das Line-up bietet jede Menge Grooves und Überraschungen. Bekannte Namen, frische Newcomer:innen und echte Geheimtipps stehen auf der Bühne und liefern den perfekten Soundtrack für laue Sommernächte.

Das Beste: Der Eintritt ist frei! Also einfach vorbeischauen, Freund:innen mitnehmen, in die Musik eintauchen und tanzen. Die Detmolder Sommerbühne ist nicht nur ein Konzert, sondern ein Lebensgefühl – mitten in der Stadt, unter freiem Himmel, mit ganz viel Herz und Harmonie.

Dabei sind: KNUD Trio (Jazz) und M.Byrd (Indie) am 31.7., Mina Richman (deutsch-iranische Singer/Songwriterin) und Da Cruz (brasilianischer Vibe und urbaner Sound) am 1.8. sowie Hans im Glück (Foto; Hip-Hop, Jazz, Funk) und Gallowstreet (Brass-Band aus Amsterdam).

Weitere Infos: www.sommerbuehne.de