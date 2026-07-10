Es war das Jahrzehnt von Glasnost und Wiedervereinigung, die Zeit der Girlies und Gameboys, bunter Frisuren und Handies so groß wie ein Aktenkoffer. Die 90er – eine krasse Zeit! Wir spielten Tetris, fütterten unseren Tamagochi und machten unermüdlich Jagd auf das Moorhuhn. Wir feierten auf der Love Parade und tanzten zu Eurodance, Rave und Trance bis zum nächsten Vormittag. In den Clubs rockten die Beats von Snap!, Dr. Alban, Culture Beat, Lou Bega (Foto) und Haddaway und unzählige Boybands und Girlgroups verzauberten das jeweils andere Geschlecht. 25 Jahre später feiern der Lifestyle und die Musik der Neunziger Jahre ein furioses Comeback, denn wir alle erinnern uns gerne daran zurück! Die 90s Super Show holt die Musik und die Stars der Neunziger dahin zurück, wo sie hingehören: auf die große Bühne!

Zum ersten Mal geben sich die Stars der VIVA- und MTV-Ära am 18. Juli ab 15 Uhr im wunderschönen Schloss- & Auenpark Paderborn das Mikro in die Hand und feiern mit euch die größte 90er Party Ostwestfalens!

Karten: https://wohlsein.ticket.io