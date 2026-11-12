Fantasie und Form

„Wir glauben, dass Kompositionen in Noten gegossenes Leben sind, das im Live-Moment wieder lebendig wird. So wollen wir gemeinsam mit dem Publikum Musik erleben,“ sagt das Duo Pierrot (Foto: Sören L. Schirmer). In diesem Programm erwecken die zwei das Leben aus drei formgebundenen Sonaten (Poulenc, Schumann, Debussy) und einer großen freien Fantasie (Schubert).

Gefördert durch die Konzertförderung Deutscher Musikwettbewerb des Deutschen Musikrats und die GVL

Eintrittspreise zwischen 21,50 EUR und 9,50 EUR. Eintritt frei an der Tageskasse mit dem AStA Kulturticket Paderborn.

Das Konzert am 15.11. im Audienzsaal beginnt um 18 Uhr.

https://www.deutscher-musikwettbewerb.de/veranstalten/konzertfoerderung-26/27/duo-pierrot