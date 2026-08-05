Der Domplatz wird im August an drei Abenden zur Open-Air-Bühne: Mit der neuen Veranstaltungsreihe „Donnerstags in Paderborn – präsentiert vom Citymanagement Paderborn“ erwartet Besucherinnen und Besucher am 13., 20. und 27. August 2026 jeweils von 17 bis 22 Uhr Live-Musik mitten in der Innenstadt. Drei Coverbands bringen Disco-, Funk- und Popklassiker, aktuelle Chart-Hits sowie Rock, Soul und Brass auf die Bühne. Der Eintritt ist an allen drei Abenden frei.

Den Auftakt macht am 13. August die Band GrooveJet. Seit mehr als 20 Jahren verbindet die Formation tanzbare Live-Musik mit Hits der 70er, 80er und 90er Jahre sowie aktuellen Chart-Songs.

Am 20. August übernimmt Papa’z Finest die Bühne. Die erfahrenen Musiker bringen aktuelle Hits und bekannte Klassiker auf den Domplatz. Mitglieder der Band haben bereits mit Künstlerinnen und Künstlern wie Sarah Connor und Adel Tawil zusammengearbeitet. Den Abschluss gestaltet am 27. August die elfköpfige Royal Stage Army aus Hövelhof. Eine fünfköpfige Brass Section, zwei Leadstimmen und eigene Arrangements bekannter Pop-, Rock-, Soul-, Funk- und Hip-Hop-Hits versprechen ein energiegeladenes Finale auf dem Domplatz.

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