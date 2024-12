IMAD – Internationale Musiktage am Dom

Vom 12. bis zum 26. September 2025 bietet die Paderborner Dommusik mit Domkapellmeister Thomas Berning als Festivalleiter wieder Gastspiele und speziell fürs Festival einstudierte Eigenproduktionen. Dabei finden sich nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler zusammen mit lokalen Größen und vor allem den eigenen Ensembles der Paderborner Dommusik im Programm.

Für den Eröffnungsabend nimmt sich die Paderborner Dommusik Giachino Rossinis Meisterwerk „Stabat Mater“ vor. Unter der Leitung von Thomas Berning musizieren die Nordwestdeutsche Philharmonie, hochkarätige Solisten des Opernfachs und die Domkantorei. Beim Festival 2022 war das Konzert des britischen A-capella-Ensembles Voces8 als erstes ausverkauft und der Abend dürfte allen, die dabei sein konnten, in bleibender bester Erinnerung geblieben sein. Aber auch Paderborn hat Eindruck auf die Künstler gemacht, und so ist es gelungen, sie mit neuem Programm für Freitag, den 19. September 2025, wieder in die Marktkirche einzuladen. Das achtköpfige Vokalensemble setzt ganz eigene Maßstäbe im A-capella-Gesang. Auch der WDR-Rundfunkchor musste nicht lange überzeugt werden, eines seiner gefragten Gastspiele für Mittwoch, den 24. September 2024 in Paderborn einzuplanen. Lichtkünstler Laurenz Theinert erschafft dazu Sinfonien des Lichts im Hohen Dom. Gesungen wird der einstündige Motettenzyklus „Die Bußtränen des heiligen Petrus“ von Orlando di Lasso, ein Gipfelwerk der Renaissance-Chorkunst. Geboten wird ein Gesamtkunstwerk aus Licht und Chorgesang.

Das grandiose Finale mit Felix Mendelssohn-Bartholdys „Elias“ am Freitag, 26. September 2025, im Hohen Dom schlägt den Bogen zu einer weiteren einmaligen Festivalproduktion. Das dramatische Oratorium nimmt seine Beliebtheit nicht zuletzt aus der theatralischen Spannung der alttestamentarischen Geschichte um den störrischen Propheten Elias.

Beginn dieser Konzerte ist jeweils um 19.30 Uhr. Der Vorverkauf läuft bereits unter www.dommusik.ticket.io

Mehr zu IMAD 2025 findet sich aktuell immer auf der Festivalhomepage www.imad-festival.de. Das komplette Programm wird im Frühjahr 2025 veröffentlicht.

(Foto: K. Noltenhans)