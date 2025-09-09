Wo Rio de Janeiro auf Bahia trifft – das Mario Bakuna Quintett.

Tauchen Sie ein in die Welt des brasilianischen Jazz und erleben Sie die einzigartigen Klänge von Mario Bakuna – einem der herausragendsten Botschafter der brasilianischen Musikszene! Mario Bakuna, ein in London lebender brasilianischer Komponist, Arrangeur, Sänger und Gitarrist, bringt mit seinen außergewöhnlichen Interpretationen von Samba, Bossa Nova und Afro-Brazilian Jazz die pulsierende Energie und die emotionale Tiefe Brasiliens auf die Bühne. Seine Konzerte sind eine Hommage an die Legenden der brasilianischen Musik wie Tom Jobim, Dorival Caymmi und João Donato sowie an den Samba-Jazz, ein Genre, das in den 1950er Jahren in Rio de Janeiro seinen Ursprung fand. Nach ausverkauften Tourneen in über 18 Ländern – darunter Kanada, Brasilien und Europa – bringt Mario Bakuna mit seinen gefeierten Alben „Where Rio de Janeiro Meets Bahia“ und „Brazilian Landscapes“ jetzt seine Musik zu uns! Freuen Sie sich auf einen unvergesslichen Abend voller Leidenschaft, mitreißender Rhythmen und musikalischer Virtuosität.

Das Konzert am 13.9. im Deelenhaus beginnt um 19.30 Uhr.

Karten: https://jazzclub-paderborn.ticket.io