Nisbet Sedrayeva Ensemble

Das Ensemble um die junge Sängerin Nisbet Sedrayeva widmet sich dem klassischen aserbaidschanischen Mugham. Sie wird begleitet von herausragenden Musikern auf der traditionellen Langhalslaute Tar, der viersaitigen Stachelfiedel Kamancha, der Rahmentrommel Daf und der zylindrischen Trommel Nagara.

Der Mugham Stil spiegelt verschiedene Epochen der Geschichte des Kaukasus-Landes am Schwarzen Meer und seine Kontakte mit Persern, Armeniern, Georgiern und anderen Turk-Völkern wider. Mugham gehört zu den modalen Stilen mit Tonskalen, die spezifische Mikrointervalle mit gefühlsmäßiger Tönung haben. Ziel ist es, einen Modus möglichst ideenreich und virtuos auszugestalten. Diese Klangkunst wird nicht bestimmt durch die Perfektion, mit der feste notierte Melodien interpretiert werden, sondern es zählen die Feinheiten und Freiheit der Improvisationen!

Ursprünglich wurde Mugham hauptsächlich zu weltlichen Anlässen wie Hochzeiten und bei Salons von Musikliebhabern in privatem Rahmen gespielt, außerdem auch als spirituelle Form von Sufi-Orden gepflegt. Heute gehört der aserbaidschanische Mugham zu den populären Musikformen im Land, obwohl er als klassisch-akademische Kunst gelehrt wird. Die Musik basiert auf beliebten Melodien von Barden, volksmusikalischen Tanzrhythmen und besonderen virtuosen Spieltechniken.

Gefördert vom Kultursekretariat NRW

Die Höhe des Eintrittspreises bestimmen Sie selbst. „Pay what you want.“

Eintritt frei an der Tageskasse mit dem AStA Kulturticket Paderborn.

Das Konzert am 26.4. im Audienzsaal beginnt um 18 Uhr.

www.klangkosmos-nrw.de