Petticoat & Rock ’n‘ Roll

Am Beispiel einer kleinen ostdeutschen Modeschule erzählt diese Komödie mit viel Petticoat und Rock ’n’ Roll von der Tanz- und Lebenslust der Jugend Ende der 1950er Jahre – vor dem Mauerbau in Berlin.

Die private kleine Firma Weberknecht in der Provinz sticht mit innovativen Ideen einen als „Der rote Dior“ bekannten Modemacher aus. Doch der Eigenwille der Firma bleibt von der Partei nicht unbemerkt. So zieht der kreative Familienbetrieb alle Register, um der Vereinnahmung durch die Partei zu entkommen und verhilft so der Petticoat-Mode und dem Rock ’n‘ Roll in der Provinz schließlich zum Durchbruch.

Mit „Petticoat und Rock ’n‘ Roll“ zündet die Freilichtbühne unter der Regie von Stefan Beckmann ein farbenprächtiges Mode- und Musikfeuerwerk der 50er Jahre! Auch für alle, die die ehemalige DDR nicht so gut kannten.

