„Toc Toc“ von Laurent Baffie ist eine temporeiche Komödie über sechs Patienten mit unterschiedlichen Zwangsstörungen, die im Wartezimmer eines berühmten Psychiaters auf ihre Behandlung warten. Da der Arzt auf sich warten lässt, beginnen die Patienten notgedrungen, sich miteinander auseinanderzusetzen – mit all ihren Eigenheiten, Ticks und Macken. Was folgt, ist ein humorvolles Chaos, in dem Vorurteile, Konflikte und überraschende Freundschaften entstehen. „Toc Toc“ verbindet pointierten Witz mit einem sensiblen Blick auf menschliche Schwächen und zeigt, dass jeder seine ganz eigenen „kleinen Verrücktheiten“ hat.

Karten im Paderborner Ticket-Center und an der Abendkasse.

Alle Termine unter https://www.jath-paderborn.de/