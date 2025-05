23. Paderborner Fahrradtag

Ob ein alter Drahtesel, modernes Mountainbike, stylisches Liegerad oder komfortables Pedelec: Fahrradmodelle gibt es für jeden Geschmack, Zweck und Geldbeutel. Beim Paderborner Fahrradtag können Sie diese ganze Vielfalt nicht nur anschauen, sondern auch testen: Mehr als zehn Händler zeigen rund 200 Fahrräder unterschiedlichster Hersteller und beraten Sie gerne ausführlich.

Und gleich neben den Händlern präsentieren sich bekannte Radrouten und fahrradtouristische Regionen, die Ihnen Tipps für die nächste Tour oder den beabsichtigten Radurlaub geben. Über das richtige Verhalten im Straßenverkehr berät die Aktion „Sicher auf dem Rad“. Die Verkehrswacht gibt zudem mit einem Fahrradparcours Tipps zum sicheren Radeln.

Hauptattraktion des diesjährigen Paderborner Fahrradtags dürfte die rollende Piratenkogge von Christoph Buchfink sein. Die Kogge, gestrandet und auf fahrbaren Untersatz gedockt, ein verlorener Kapitän und seine verrückte Crew … So rollen sie über Land und suchen das Meer. Werden die Zuschauer ausgeraubt, geentert oder gleich angeheuert? In jedem Fall ergeben sich viele Spielszenen zwischen Piratenmannschaft (und -frauschaft), ihrem Käpt’n und den Zuschauern. Mutproben für die Kleinen und Berufs-Piratung für die Großen sind inklusive.

Die Paderborner Tripad-Freunde sind ebenfalls wieder mit ihren historischen Fahrrädern dabei. Die schon traditionelle Radtour zum Fahrradtag startet gegen 10 Uhr vor dem Paderborner Rathaus. Gegen 11 Uhr werden die Radler auf dem Fahrradtag erwartet. Im Gepäck haben sie ein historisches Tripad-Fahrrad, was für den guten Zweck versteigert werden soll.

Eine schöne Tradition ist auch der Wettbewerb „Stadtradeln“ geworden. Der Startschuss dafür fällt auch in diesem Jahr wieder auf dem Paderborner Fahrradtag.

Die beliebte Fundradversteigerung erwartet die Besucher ab 14.30 Uhr am Brunnentheater. Für das leibliche Wohl ist natürlich auch wieder bestens gesorgt.

Weitere Informationen: www.paderborn.de/radfahren oder Tourist Information Paderborn, Tel. 05251/8812980

Der Fahrradtag am 18.5. im Schloss- und Auenpark beginnt um 11 Uhr.