Was kann klassische Musik heute? Das Orchester im Treppenhaus arbeitet stetig an einem erweiterten Konzertbegriff. Mit spielerischem Forschungstrieb untersucht es die Möglichkeiten der Konzert-Situation, öffnet Türen zu neuen Hörerlebnissen, intimen Momenten und überraschenden Inhalten. Konzert als Erlebnis, klassische Musik als Performance. Immer mit überraschenden Anbindungen an unsere Wirklichkeit. 2021 erhielt das Orchester im Treppenhaus dafür den Perspektivpreis des Deutschen Theaterpreises DER FAUST.

Beim Notfallkonzert geht das Streichquartett des Orchesters auf die eigenen kleineren oder größeren Notfälle von Menschen aus dem Publikum ein. Ob Zahnschmerzen, Faulheit, zu wenig Geld, Magendrücken, schlechte Stimmung, Heimweh, Liebeskummer: Jeder und jede darf einen Notfall aufschreiben und kann sich ganz individuell mit einer Klassik-Infusion behandeln lassen und ein wenig Linderung oder Stärkung erfahren. Was man hat, wird natürlich nicht verraten! Wer einen Notfall einreicht, bekommt einen Sonderplatz, der Rest des Publikums darf an diesem berührenden Konzerterlebnis teilhaben.

