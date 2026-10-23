50 Jahre Apple

Was 1976 als kleine Computerfirma in einer kalifornischen Garage begann, entwickelte sich nach 50 Jahren zu einem der größten Technologiekonzerne der Welt: Apple.

Am 27. Oktober um 19 Uhr nimmt Technikjournalist und ARD-Digitalexperte Jörg Schieb die Besucherinnen und Besucher mit auf eine Reise zurück in die Anfänge der Apple-Geschichte. Dabei geht er vom legendären Apple II über den „1984″-Werbespot und den tiefen Fall in den 1990er-Jahren bis zur Rückkehr von Steve Jobs, verbunden mit dem iPhone und dem Aufstieg zur Weltspitze.

Auf die Interessierten wartetet ein unterhaltsamer Rückblick durch die Technikgeschichte mit wegweisenden Meilensteinen, Anekdoten und einem Blick hinter die Kulisse des Unternehmens.

Die Teilnahme ist kostenlos. Ab 17 Uhr ist der Eintritt ins Museum frei. Eine vorherige Anmeldung ist unter www.hnf.de/apple50 erforderlich.