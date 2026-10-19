Frau Winkler verlässt das Haus

Frau Winkler stürzt und wird zum Pflegefall. Ihre Tochter ist mit der Pflege überfordert und engagiert einen Pflegeroboter, mit dem sich Frau Winkler nach anfänglichem Widerstand gut versteht. Er kümmert sich perfekt und unterhält sie – allerdings soll er sie auch umbringen, wenn es ihr noch schlechter geht …

Eine bittersüße, zutiefst berührende Tragikomödie über Fürsorge, Verlust und menschliche Widerstandskraft in einer zunehmend technisierten Welt: Einmal mehr widmet sich Regisseurin und Drehbuchautorin Doris Dörrie brennenden Themen unserer Gegenwart.

Termine:

Donnerstag, 22.10.2026, um 18:00 Uhr

Samstag, 24.10.2026, um 12:30 Uhr

Sonntag, 25.10.2026, um 19:15 Uhr

Tickets unter www.pollux-kino.de