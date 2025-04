77. Paderborner Osterlauf

Erwachsene und Kinder, Läufer:innen, Inliner:inner und Nordic-Walker:innen beginnen das Osterwochenende sportlich, wenn der Paderborner Osterlauf erneut stattfindet.

Während beim ältesten Straßenlauf Deutschlands, veranstaltet vom SC Grün-Weiß Paderborn, Spitzen- und Breitensportler:innen auf die Strecken gehen, beginnt auch für die Zuschauer:innen und Begleitpersonen ein interessantes Rahmenprogramm. Spitzen- und Breitensportler:innen laufen auf einer der schnellsten Strecken Deutschlands. Topathlet:innen aus der ganzen Welt sind Jahr für Jahr am Start und testen ihre Form bei einem der ersten Frühjahrsklassiker in Deutschland. Ein Rahmenprogramm mit der Sport- und Vitalitätsmesse und dem Osterpark lässt den Osterlauf zum Event werden, nicht nur für die Läufer:innen. Tausende Zuschauer:innen am Rande der Laufstrecke sorgen dafür, dass eine einzigartige Stimmung entsteht. Viele Vorgartenpartys und Aktionen motivieren und sorgen für beste Stimmung.

Der erste Wettberwerb startet um 10 Uhr.

www.paderborner-osterlauf.de