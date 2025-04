Ein frohes Osterfest

Das Angebot an Veranstaltungen ist zwar über die Osterfeiertag traditionell nicht so üppig, aber es gibt spannende Möglichkeiten. Los geht es am Samstag mit einem Highlight: dem 77. Paderborner Osterlauf. Die Tourist Information bietet sowohl am Sonntag als auch am Montag Oster Stadtrundgänge an – u.a. auch speziell für Familien. Im Diözesanmuseum kann man am Ostersonntag um 14.30 Uhr an einer Führung durch die aktuelle Ausstellung „Before The Wind“ von Claudia Brieske und Franziska Baumann teilnehmen. Live-Musik gibt es am Sonntag um 20 Uhr im Lenz: Pete Alderton lädt zum Easter Sunday Blues. Wer lieber ins Kino geht, dem sei der Film „Heldin“ empfohlen, den das Pollux am Samstag um 12.30 Uhr und am Sonntag um 19.15 Uhr zeigt.