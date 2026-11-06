Judith Döker stand viele Jahre als Schauspielerin im Rampenlicht. Bekannt wurde sie als Hauptdarstellerin der Sat.1-Comedyserie „Weibsbilder“, später war sie in Formaten wie der „Schillerstraße“, dem „Tatort“ und vielen weiteren Produktionen zu sehen. 2012 trifft sie eine tiefgreifende Entscheidung: Sie lässt ihr bisheriges Leben hinter sich und zieht in die indische Metropole Mumbai. Über ihre ersten zwei Jahre auf dem Subkontinent schreibt sie den Spiegel-Bestseller „Judith goes to Bollywood“ Danach führt sie ihr Weg in Länder, die die meisten nur aus den Nachrichten kennen – nach Pakistan, in den Iran, in Flüchtlingscamps im Libanon und sogar nach Syrien während des Krieges, gegen die ausdrückliche Warnung der deutschen Polizei, die sie in ihrer Berliner Wohnung aufsuchte.

In „A Journey to Happiness“ erzählt sie mit viel Humor, Tiefgang und eindrucksvollen Bildern von diesen Reisen in die gefährlichsten Ecken der Welt – und von den Menschen, die ihr gezeigt haben, dass Glück nichts mit äußeren Umständen zu tun hat. Ein inspirierender, berührender und überraschend lebensfroher Abend über Mut, Menschlichkeit und die Magie des Lebens.

Die Veranstaltung am 10.11. in der Stadthalle Delbrück beginnt um 19.30 Uhr. Karten sind hier erhältich.

https://www.judith-doeker.de