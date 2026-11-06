2. Sinfoniekonzert

Ziel des portugiesischen Komponisten Nuno Côrte-Real (Foto: João Rosado) ist es, „to make classical contemporary music a bit more rocky“. Seine Musik ist sinnlich, farbenfroh, lebendig und energiegeladen. Und das alles mit dem Cello als Solo-Instrument. Dazu gibt es die Leonoren-Ouvertüre Nr. 3 und die 8. Sinfonie („Englische“) von Dvorak.
Nordwestdeutsche Philharmonie; Nadège Rochât, Violoncello; Nuno Côrte-Real, Leitung
Das Konzert am 11.11. in der Paderhalle beginnt um 19.30 Uhr.
18.30 Uhr: Einführung im Studio mit Udo Stephan Köhne (Bühneneingang)