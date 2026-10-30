Unter dem Motto „Time after Time“ lädt das Heinz Nixdorf MuseumsForum am 4.11. ab 18 Uhr zum „After Work im Museum“ ein. Gestaltet von DJ Cut Spencer und Künstler Karsten Strack, erwartet die Besucherinnen und Besucher ein besonderer Abend, bei dem Musik und Literatur aufeinandertreffen. Während DJ Cut Spencer das Foyer mit Songs rund um das Thema Zeit bespielt, präsentiert Karsten Strack an verschiedenen Objekten der Dauerausstellung pointierte Textminiaturen. Seine Führungen beginnen um 18.15, 19.15, 20.15 und 21.15 Uhr.

Der Abend lädt dazu ein, sich eine Auszeit zu nehmen und das Museum in besonderer Atmosphäre zu genießen. Vor, während oder nach der Veranstaltung haben die Teilnehmenden Gelegenheit, bei einem Rundgang das Museum zu erkunden. Der Eintritt zur Veranstaltung und ins gesamte HNF ist an diesem Abend kostenlos möglich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

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