Heute erscheint das November-HEFT

Ein Highlight des Novembers ist sicherlich der Start von LUMINISCENCE am 6.11. im Paderborner Dom. Die Show verbindet immersive Bildwelten, Live-Musik, Erzählung und Architektur zu einem besonderen Live-Erlebnis. Im Residenzmuseum beginnt am 27.11. die Ausstellung „Im barocken Licht“, die die beeindruckenden Fotoarbeiten von Andreas Rzadkowsky sowie Gemälde der Fürstenberg Stiftung Eggeringhausen zeigt. Ein stimmungsvolles Erlebnis für die ganze Familie ist der Martinsmarkt am 14.11. in Schloss Hamborn mit zahlreichen Angeboten zum Mitmachen, Erfreuen und Genießen. Weitere Highlights für Groß und Klein: „Paderborn tanzt“ am 8.11. in der Kulturwerkstatt mit kostenfeien Tanz-Workshops für alle, der Familientag am 29.11. im HNF und „Die kleine Meerjungfrau“, die ihr ab dem 8.11. im Theater Paderborn erleben könnt. Auf dem Titel sehr ihr milou & flint, die am 7.11. das Deelenhaus mit wunderbarem Poesie-Pop erfüllen. Viele Lichtblicke also zum Start der „dunklen“ Jahreszeit – genießt sie.