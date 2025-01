Alles bewegt sich: mechanische Holzmodelle

Am Samstag, 25. Januar, und Sonntag, 26. Januar, können die Besucher:innen des Stadtmuseums detailreiche mechanische Holzmodelle erleben: Ob Tiere, Fahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge, Uhren oder Musikinstrumente alles bewegt und dreht sich. Das Erstaunlichste ist dabei, das alle Einzelteile nur gesteckt sind, nichts ist geklebt. Ob sich die Besucher:innen durch ein Karussell verzaubern lassen oder komplizierte Getriebe verstehen, es ist für Jede und Jeden etwas dabei. Die Modelle aus dem STEM Labor zeigen, welche komplizierten Mechaniken dahinterstecken.

Dietmar Jacobsmeyer, aus dessen Sammlung die Holzmodelle sind, erklärt die mechanischen Holzmodelle am Samstag zwischen 13 und 17 Uhr und am Sonntag zwischen 11 und 15 Uhr.

Der Eintritt ist frei.