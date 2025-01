Neustart für das Paderborner Citymanagement

Die neue Citymanagerin Lena Schräder, aufgewachsen in Delbrück, freut sich darauf, ihre „alte Heimat neu zu entdecken und gleichzeitig mitgestalten zu können“. Nach ihrem interdisziplinären Studium der Internationalen Kommunikations-, Medien- und Wirtschaftswissenschaften in Hildesheim, Madrid und Bochum sammelte sie Berufserfahrung bei Organisationen wie dem DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) und Tourismus NRW. Zuletzt war sie freie Redakteurin beim Fernsehsender phoenix und Projektmanagerin bei creative.nrw, dem Netzwerk der Kreativwirtschaft in NRW.

Am Thema Citymanagement reizt Schräder vor allem die Chance, „unterschiedliche Interessen zusammenzuführen und multifunktionale Räume zu schaffen, die den Alltag und die Lebensqualität vieler bereichern“. Sie freut sich auf den Austausch und das Einbringen eigener Ideen, „um die Innenstadt lebendig und vielfältig zu gestalten“.

Schräder hat bereits bewiesen, dass sie kreative Lösungen für urbane Herausforderungen findet. Zu ihren Projekten gehörten die Zusammenarbeit mit Pop-up-Stores, die Unterstützung bei der Zwischennutzung von Leerständen und der Aufbau von Netzwerken zwischen Einzelhandel und Kreativwirtschaft. „Innenstadtentwicklung bedeutet, Menschen Raum zu geben – für Begegnungen, Ideen und eine hohe Lebensqualität“, so die 35-Jährige. Neben Lena Schräder komplettieren Miriam Brune (Stadtmarketing) und Felix Leifeld (Stadtplanung) das Citymanagement-Team.

Die Arbeit des Citymanagement-Teams beginnt offiziell im April, erste Themen stehen aber bereits fest. Neben dem Flächen- und Ansiedlungsmanagement sowie dem Eigentümerdialog werden die Belebung der Innenstadt und das Marketing weitere zentrale Schwerpunkte sein. Ziel ist es, die Verweildauer der Besucherinnen und Besucher zu erhöhen und Mehrwerte zu schaffen.

Die Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft, der IHK, weiteren Partnern in der Stadt und anderen Citymanagern in der Region wird dabei eine wichtige Rolle spielen.

Eine wichtige Grundlage für die zukünftige Arbeit bietet die Umfrage der Wirtschaftsförderung Paderborn, an der sich im vergangenen Jahr über 1.000 Paderbornerinnen und Paderborner beteiligt haben. Ihre Anregungen und Wünsche fließen in die Konzepte des neuen Teams ein.

Mit der Neuausrichtung des Citymanagements zeigt Paderborn die Entwicklung der Innenstadt aktiv gestalten zu wollen. Bürgermeister Dreier fasst zusammen: „Die Innenstadt ist das Aushängeschild unserer Stadt. Mit einer durchdachten Strategie, engagierten Persönlichkeiten und innovativen Ansätzen schaffen wir eine Innenstadt, die nicht nur heute, sondern auch morgen ein Ort der Begegnung und Inspiration ist.“

(Foto: WFG/Tobias Vorwerk)