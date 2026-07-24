Auf die leichte Tour – unterhaltsam durch Paderborn

Der unterhaltsame Rundgang ist ideal für alle, die Paderborn entspannt und ohne viele Jahreszahlen entdecken möchten. Statt trockener Fakten erwarten Sie lockere Geschichten und die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in angenehmer Atmosphäre. Perfekt für Seminargruppen, Kolleg:innen, Freund:innen oder Familien, die unkompliziert die Stadt kennenlernen wollen.

Dauer: 90 Minuten; 9,- Euro pro Person (Kinder unter 14 Jahren kostenfrei)

Termine: 25.07.2026 um 11 Uhr, 26.07.2026 um 14 Uhr, 27.07.2026 um 14 Uhr 29.07.2026 um 14 Uhr, 30.07.2026 um 14 Uhr, 01.08.2026 um 11 Uhr 02.08.2026 um 14 Uhr

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